2019-02-08T21:57:36+03:00
Происшествия

При столкновении поездов в Каталонии погиб один человек

Также известно о восьми пострадавших в результате железнодорожной аварии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте работают медики, пожарные и правоохранителиНа месте работают медики, пожарные и правоохранителиФото: Twitter.com
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В провинции Барселона испанского автономного региона Каталония столкнулись два пригородных поезда. На данный момент достоверно известно об одной жертве железнодорожной аварии. Соответствующую информацию предоставили в службе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 8 февраля, на участке между Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой. В результате ЧП пострадали по меньшей мере восемь человек. На месте происшествия работают сотрудники восьми карет скорой помощи, пожарные и каталонские правоохранители, передает издание VilaWeb.

Восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов

Восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов

Причина аварии пока неизвестна.

Стоит отметить, что это уже второй серьезный железнодорожный инцидент в данном испанском регионе за последние несколько месяцев. Сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября прошлого года поезд сошел с рельсов между городами Тарраса и Монреса. Тогда также погиб один человек, а пострадали около 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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