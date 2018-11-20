Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 49

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-20T15:11:29+03:00

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Число пострадавших при крушении поезда в испанской Каталонии выросло до 49. Об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что всего в поезде находились 133 человек, включая работников железной дороги. Из них один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения, 44 - незначительные. Остальные 83 человека остались невредимыми.

Ранее сообщалось о 44 пострадавших.

Напомним, поезд сошел с рельсов во вторник утром. Авария произошла на перегоне между городами Тарраса и Манреса в 6.15 (7.15 мск). В результате происшетсвия погиб один человек.

Известно, что два последних вагона пригородного состава компании Rodalies сошли с путей в из-за оползня.

В октябре текущего года также сошел с рельсов поезд в Тайване, в районе уезда Илань. В результате аварии погибли не менее 18 человек, еще 160 получили ранения. Состав следовал из Тайбэя в Тайдун по одному из самых популярных у туристов направлений. В какой-то момент все восемь вагонов сорвались с рельсов, а пять из них перевернулись.