2019-02-08T22:52:40+03:00
В мире

Король Таиланда осудил выдвижение своей сестры кандидатом в премьеры

Вачиралонгкорн указал на то, что конституция страны запрещает членам монаршей семьи нарушать политический нейтралитет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Принцесса Таиланда Убол РатанаПринцесса Таиланда Убол РатанаФото: REUTERS
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн резко осудил поведение своей сестры Уболы Ратаны, которая ранее изъявила желание побороться за пост премьер-министра страны. Монарх указал на то, что такой шаг является нарушением национальных традиций и буквально "бросает вызов культуре".

Кроме того, по мнению короля, он является в высшей степени неподобающим и крайне неуместным. Даже в конституции Таиланда прописано, что члены монаршей семьи должны соблюдать политический нейтралитет.

"Несмотря на то, что принцесса отказалась от своих королевских титулов в письменной форме, она сохранила свой статус и до сих пор является частью Династии чакри". - приводятся слова Вачиралонгкора на сайте BBC.

"КП" писала о том, что кандидатуру 67-летней Ратаны выдвинула оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат". При этом сама принцесса теперь активно отстаивает свое право баллотироваться на пост премьера.

Так, женщина напомнила, что уже давно является простолюдинкой, а потому хочет работать со всей искренностью и решимостью для процветания соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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