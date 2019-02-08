Король Таиланда осудил выдвижение своей сестры кандидатом в премьеры
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн резко осудил поведение своей сестры Уболы Ратаны, которая ранее изъявила желание побороться за пост премьер-министра страны. Монарх указал на то, что такой шаг является нарушением национальных традиций и буквально "бросает вызов культуре".
Кроме того, по мнению короля, он является в высшей степени неподобающим и крайне неуместным. Даже в конституции Таиланда прописано, что члены монаршей семьи должны соблюдать политический нейтралитет.
"Несмотря на то, что принцесса отказалась от своих королевских титулов в письменной форме, она сохранила свой статус и до сих пор является частью Династии чакри". - приводятся слова Вачиралонгкора на сайте BBC.
"КП" писала о том, что кандидатуру 67-летней Ратаны выдвинула оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат". При этом сама принцесса теперь активно отстаивает свое право баллотироваться на пост премьера.
Так, женщина напомнила, что уже давно является простолюдинкой, а потому хочет работать со всей искренностью и решимостью для процветания соотечественников.
ИСТОЧНИК KP.RU