В Шереметьево с рейса в Анталию сняли троих пьяных дебоширов

СЕГОДНЯ 00:56 2019-02-09T01:00:24+03:00

В Шереметьево трех человек сняли с рейса за распитие алкоголя на борту Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В столичном аэропорту «Шеремеьево» сняли с рейса в Анталию троих пассажиров, которые принялись распивать спиртное, как только оказались на борту. Вели себя буйно, поэтому капитан самолета отказался вылетать, и экипаж вызвал полицию.

«В дежурную часть полиции аэропорта «Шереметьево» поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, вылетавшего в Анталью. Трое пассажиров после посадки в воздушное судно стали употреблять алкогольные напитки. Командир борта отказался вылетать из-за их поведения», - рассказали ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Сотрудник ведомства добавил, что нетрезвых граждан доставили в отделение транспортной полиции, в отношении любителей «заправиться» в полете составлены административные материалы по статье 20.20 КоАП РФ («Распитие алкогольной продукции в общественном месте»).

К слову, как писал сайт kp.ru, за минувший 2018 год в России сняли с авиарейсов почти тысячу дебоширов, более 60 из них привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU