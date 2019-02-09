СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-09T08:31:55+03:00

Во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во время выступления в Белой Церкви Киевской области кандидата в президенты Украины и лидера политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко неизвестные бросили в толпу несколько дымовых шашек.

Сотрудники полиции задержали шестерых нарушителей порядка. При них было обнаружено ещё семь дымовых шашек.

К слову, во время выступления Тимошенко произошёл и другой инцидент: полиция получила телефонное сообщение о минировании автомобиля, который стоял возле сцены. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние, сообщает RT.

- Мы убеждены, что провокации против Юлии Тимошенко и её сторонников были совершены руками Службы безопасности Украины по приказу президента Украины, - прокомментировали в сообщении партии "Батькивщина".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру своего однофамильца. По словам Юлии Тимошенко, участие в предвыборной гонки Юрия Тимошенко является "грязной манипуляцией" предвыборного штаба действующего президента Украины Петра Порошенко.

yulia_tymoshenko Зеленский впервые за полгода обошел Тимошенко

ИСТОЧНИК KP.RU