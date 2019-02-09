Глава ОБСЕ отметил, что профессионализм наблюдения БДИПЧ на выборах Украины играет важную роль

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-09T09:25:37+03:00

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Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии, Мирослав Лайчак, отметил, что профессионализм наблюдения БДИПЧ на выборах Украины играет важную роль.

Ранее выразил сожаление по поводу решения Верховной Рады отказать российским наблюдателям в присутствии на предстоящих выборах на Украине. Политик выразил надежду на обеспечение доступа россиян на украинские выборы.

- Министр, напомнив о постоянной и твердой поддержке Украины со стороны председательствующей в ОБСЕ Словакии, выразил одновременно глубокое сожаление в связи с решением Верховной рады, - подчеркнули в словацком МИД.

Министр призвал руководителей Украины "продолжить поиски возможных решений, которые позволили бы провести аккредитацию всех наблюдателей БДИПЧ, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США порекомендовали допустить российских наблюдателей на выборы на Украине. В противном случае, американские власти поставят законность предстоящих выборов под сомнение.

poroshenkopetro Выборы президента Украины запланированы на 31 марта

ИСТОЧНИК KP.RU