2019-02-09T09:54:46+03:00
Наука

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

При составлении антирейтинга использовались данные немецкого ведомства радиационной защиты
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излученияЭксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излученияФото: EAST NEWS
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Сотрудники компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты.

Антирейтинг смартфонов выглядит следующим образом:

1) Модель 2017 года Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого составил 1,75 ватта на килограмм.

2) Смартфон OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм),

3) Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).

4) OnePlus 6T

5) HTC U12 Life

К слову, в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм и практически все попавшие в список гаджеты превысили норму, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года был опубликован список самых ожидаемых смартфонов зимы-2019. В него вошли телефоны с пятью камерами и складным экраном.

Первый в мире гибкий смартфон.До чего дошёл прогресс. В продажу поступили смартфоны, которые можно складывать вдвое!

ИСТОЧНИК KP.RU

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