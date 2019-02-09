Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Сотрудники компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты.
Антирейтинг смартфонов выглядит следующим образом:
1) Модель 2017 года Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого составил 1,75 ватта на килограмм.
2) Смартфон OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм),
3) Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).
4) OnePlus 6T
5) HTC U12 Life
К слову, в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм и практически все попавшие в список гаджеты превысили норму, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года был опубликован список самых ожидаемых смартфонов зимы-2019. В него вошли телефоны с пятью камерами и складным экраном.
Первый в мире гибкий смартфон.До чего дошёл прогресс. В продажу поступили смартфоны, которые можно складывать вдвое!
ИСТОЧНИК KP.RU