СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-09T12:15:30+03:00

Автор закона о сборе валежника объяснил, как избежать к нему абсурдных поправок на местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Николай Николаев подчеркнул, что "закон был принят для удобства, а главы регионов делают его неудобным"

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Депутат Николай Николаев, автор законопроекта о сборе валежника объяснил KP.RU, как избежать абсурдных поправок к закону на местах. Политик отметил, что "закон был принят на федеральном уровне для удобства граждан, а главы регионов делают его неудобным".

К примеру, в Бурятии людей обязали получать разрешения на сбор валежника, в противном случае это будет считаться хищением и попадать под уголовную статью «Кража». А в Краснодарском крае гражданин, имеющий намерение собрать валежник, должен уведомить об этом заранее, чтобы при сборе присутствовал чиновник и вел учет собранного вплоть до вывоза из леса.

- В Лесном кодексе почти полтора десятилетия назад записали, что собирать можно только недревесные ресурсы, а когда их перечисляли, то вспомнили и про мох, и про пни, бересту, а про валежник просто забыли. В результате в трудном положении оказались жители сел, которые используют его для отопления и экономят таким образом на дровах, - подчеркнул Николаев.

Автор законопроекта подчеркнул, что с 2019 года жителям сел вернули право собирать валежник.

- Распространенная история: на федеральном уровне никаких ограничений нет, закон принимается для удобства, а на местах его делают неудобным. В Иркутской области правительство внесло в заксобрание норму о том, что нужно за месяц уведомлять власти о своем намерении собирать валежник, - прокомментировал депутат.

Николай Николаев также побещал разослать письма всем руководителям регионов, где приняты такие законы.

- Надеюсь, что их отменят. Или обоснуют, для чего это сделано. Возьмем закон Тульской области. Вот лежит коряга. Почему ее нельзя распилить на месте, а нужно вытаскивать из леса волоком? Это же вредно для подлеска, - подытожил Николаев.

KP.RU также стало известно о том, что депутаты попросили сенаторов поднять вопрос о валежнике во время встречи с председателем правительства во вторник, 12 февраля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума рассматривает закон о сборе грибов, ягод и дикорастущих трав. Летом любителей даров леса ждут новые сюрпризы.

ИСТОЧНИК KP.RU