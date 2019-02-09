2019-02-09T14:56:35+03:00
В мире

В Сирии проходят акции протеста против блокирования доставки гуманитарной помощи подконтрольными США силами

Местные жители подчеркнули, что "никому не позволят посягать на суверенитет страны" [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сирии проходят акции протеста против блокирования войсками США гуманитарной помощиВ Сирии проходят акции протеста против блокирования войсками США гуманитарной помощиФото: REUTERS
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Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил kp.ru о том, что в стране на данный момент проходят акции протеста против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи.

В населенных пунктах Абу-Хаммад, Хавиджет-Шиан, Сахальбия и Сафсафа проходят митинги. Местные жители потребовали вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции. Сирийцы обратились к международному сообществу и властям с просьбой помочь прекратить блокирование гуманитарных грузов, выделенных международными организациями.

- Сегодня здесь собралось племя Абу Хамад – шейхи, мужчины, женщины и дети – для того, чтобы осудить американскую и французскую агрессию на территорию Сирийской Арабской Республики. Мы благодарим российских друзей за очистку всей территории Сирии от терроризма, - прокомментировал Ахмад Абу Хамад, шейх племени Абу Хамад.

Другой местный житель подчеркнул, что Сирия-это единый народ и страна, которая подчиняется Башару Асаду.

Акция протеста в САР против против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи.

- Просим подразделения Сирийской Арабской Армии и их союзников освободить всю территорию страны. Мы все подчиняемся доктору Башару Асаду – единый народ, единая страна. Мы не позволим никому посягать на суверенитет нашей страны, - отметил сириец.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года российский военно-транспортный самолет доставил гуманитарную помощь из Франции в Сирию. На аэродром Хмеймим были доставлены 44 тонны гуманитарной помощи: медикаменты, одежда, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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