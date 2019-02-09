Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что гордится тем, что он русский

СЕГОДНЯ 18:12 2019-02-09T18:12:20+03:00

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Мэр Риги Нил Ушаков, выступая в субботу, 9 февраля, перед своими сторонниками на Ратушной площади в центре латвийской столицы, заявил, что гордится тем, что он русский и родился в Латвии.

«Я горжусь тем, что я русский, и я люблю свой родной язык. Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию», - сказал политик. При этом он пообещал «всегда защищать и бороться за латышей и русских», а также за Латвию, так как другой родины у него «никогда не будет».

Кроме того, градоначальник признался, что не может спокойно смотреть на конфликты между латышами и русскими. По мнению Ушакова, народы сталкивают политики «из-за своих грязных интересов».

Также мэр Риги заверил, что социал-демократическая партия «Согласие», лидером которой он является, никогда не отступится от своей миссии - «за мир между латышами и нелатышами», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января стало известно об обысках в кабинете и доме Ушакова. По некоторым данным, тогда сотрудники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии даже изъяли некоторые документы, которые могут иметь отношение к делу о коррупции на предприятии общественного транспорта Rigas satiksm. Сам мэр Риги отверг все обвинения в свой адрес и заверил, что его совесть чиста.

ИСТОЧНИК KP.RU