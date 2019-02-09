В Канаде три человека погибли при пожаре в жилом доме
В ночь на субботу, 9 февраля, в канадском городе Лонгей вспыхнул пожар в жилом доме. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, и еще 11 пострадали.
Как стало известно, возгорание произошло в подвале трехэтажного здания, после чего огонь перекинулся на первый и второй этажи.
Также выяснилось, что все жертвы пожара - члены одной семьи. Спасатели нашли их в бессознательном состоянии в одной из квартир на третьем этаже, после чего всех троих срочно доставили в больницу. Однако спасти этих людей так и не удалось.
Что касается пострадавших, то у многих из них диагностировали ожоги и отравление продуктами горения. Кроме того, некоторые жильцы дома получили переломы из-за того, что прыгали на асфальт, спасаясь от огня, сообщает телеканал CBC.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, на днях стало известно о том, что в Канаде три человека погибли при сходе поезда с рельсов. Как отмечалось, состав сошел с путей в Британской Колумбии.
ИСТОЧНИК KP.RU