СЕГОДНЯ 18:37 2019-02-09T18:37:27+03:00

В Канаде три человека погибли при пожаре в жилом доме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ночь на субботу, 9 февраля, в канадском городе Лонгей вспыхнул пожар в жилом доме. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, и еще 11 пострадали.

Как стало известно, возгорание произошло в подвале трехэтажного здания, после чего огонь перекинулся на первый и второй этажи.

Также выяснилось, что все жертвы пожара - члены одной семьи. Спасатели нашли их в бессознательном состоянии в одной из квартир на третьем этаже, после чего всех троих срочно доставили в больницу. Однако спасти этих людей так и не удалось.

Что касается пострадавших, то у многих из них диагностировали ожоги и отравление продуктами горения. Кроме того, некоторые жильцы дома получили переломы из-за того, что прыгали на асфальт, спасаясь от огня, сообщает телеканал CBC.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, на днях стало известно о том, что в Канаде три человека погибли при сходе поезда с рельсов. Как отмечалось, состав сошел с путей в Британской Колумбии.

ИСТОЧНИК KP.RU