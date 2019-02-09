Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей на запуски кораблей к МКС

СЕГОДНЯ 20:42 2019-02-09T20:42:06+03:00

Госкорпорация оценила свои расходы на ближайшие два года

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В субботу, 9 февраля, стало известно, что Роскосмос планирует потратить 4,6 миллиарда рублей в 2019-2020 годах.

Как выяснилось, большая часть этой суммы необходима на подготовку и запуск к Международной космической станции (МКС) трех пилотируемых кораблей («Союз МС-12», «Союз МС-14» и «Союз МС-15»), а также трех «грузовиков» («Прогресс МС-12», «Прогресс МС-13» и «Прогресс МС-14»). А оставшиеся деньги пойдут на обеспечение управления полетом российского сегмента МКС.

Судя по данным на сайте госзакупок, в 2019 году Роскосмос планирует получить из федерального бюджета 1,3 миллиарда рублей, а в 2020-м - оставшиеся 3,29 миллиарда.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В частности, тогда руководитель госкорпорации рассказал российскому лидеру о перспективах развития космической отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU