Рогозин доложил Путину о сверхтяжёлой ракете для лунной программы

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил корпорацию в мае прошлого года, и в 2018 году он был одним из самых критикуемых топ-чиновников в стране. На встрече с Владимиром Путиным Рогозин доложил о том, как космическая отрасль намерена исправлять ситуацию и какие у нее перспективы на ближайшие годы.

- Исправление ситуации в отрасли шло по трём направлениям, - заявил Рогозин. - Выбор приоритетов дальнейшего развития, сокращение непроизводственных расходов и увеличение доходной базы корпорации за счёт открытия новых компетенций и вхождения в новые рынки, кардинальное усиление дисциплины.

Глава "Роскосмоса" рассказал о решении вопроса с центром Хруничева, оказавшегося даже не на грани, а за гранью банкротства.

- Предприятие работает, восстановлена полностью его производственная деятельность, текущая нагрузка на центр Хруничева снята на 30 миллиардов рублей буквально за полгода. Ситуация, конечно, остаётся непростой, но она контролируема «Роскосмосом», - доложил Рогозин. - Сейчас оптимизируется сама система управления производством. Мы приступили к формированию интегрированных структур. Первая у нас будет создана на базе НПО «Энергомаш». В этом году мы приступаем по продуктовой линейке к формированию интегрированных структур по спутникостроению, ракетостроению, приборостроению. Таким образом, избавляемся от дублирующих функций на предприятиях и вводим единую техническую политику в рамках всей отрасли.

Он отметил, что в 2018 году было проведено 22 космических пуска, а в 2019 году - запланировано 45. К корпорации были вопросы по созданию новых средней и тяжелой ракет.

- По «Союзу-5» работы развёрнуты, начало готовиться производство к созданию этого проекта. В 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблём мы планируем начать лётные испытания, - пообещал руководитель "Роскосмоса". - По сверхтяжёлой ракете подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты.

- Для лунной программы? - уточнил Путин.

- Совершенно точно. Возобновляются испытания тяжёлой ракеты «Ангара-А5» в этом году. Буквально перед Новым годом успешно провели пуск ракеты «Протон-М». В этом году отправляем шесть «Протонов» на Байконур. То есть мы восстанавливаем наше участие на рынке тяжёлых пусковых услуг.

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