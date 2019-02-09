Трое правоохранителей пострадали при попытке штурма отделения полиции в Киеве

СЕГОДНЯ 21:16 2019-02-09T21:16:17+03:00

При попытке штурма отделения полиции в Киеве задержали около 40 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У активистов, которые хотели прорваться в полицейское управление в Подольском районе украинской столицы, изъяли «наган» и ножи

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В субботу, 9 февраля, стали известны новые подробности попытки штурма управления полиции в Киеве. Как выяснилось, в результате инцидента пострадали трое правоохранителей.

«В результате происшествия трех полицейских врачи "скорой" доставили в больницу», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице киевских правоохранительных органов в Facebook.

Также там уточняется, что у активистов, пытавшихся взять штурмом отделение полиции, изъяли «наган» и ножи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу стражи порядка задержали группу молодых людей, которые пришли с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами на встречу с кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко. После этого единомышленники задержанных и предприняли попытку штурма полицейского управления. При этом правоохранителям пришлось арестовать еще около 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU