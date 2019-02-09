Трое правоохранителей пострадали при попытке штурма отделения полиции в Киеве
В субботу, 9 февраля, стали известны новые подробности попытки штурма управления полиции в Киеве. Как выяснилось, в результате инцидента пострадали трое правоохранителей.
«В результате происшествия трех полицейских врачи "скорой" доставили в больницу», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице киевских правоохранительных органов в Facebook.
Также там уточняется, что у активистов, пытавшихся взять штурмом отделение полиции, изъяли «наган» и ножи.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу стражи порядка задержали группу молодых людей, которые пришли с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами на встречу с кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко. После этого единомышленники задержанных и предприняли попытку штурма полицейского управления. При этом правоохранителям пришлось арестовать еще около 40 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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