2019-02-10T10:23:43+03:00
Общество

Погода в Москве на 10 февраля 2019 года: в столице будет облачно, ожидается гололедица

Столбик термометра в Москве и Подмосковье опустится до -4 градусов по Цельсию
Александр ДЖУМАЕВ
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В воскресенье, 10 февраля, в столичном регионе ожидаются облачная погода и гололедВ воскресенье, 10 февраля, в столичном регионе ожидаются облачная погода и гололедФото: Наталия АНДРЕАССЕН
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В воскресенье, 10 февраля, в столичном регионе ожидаются облачная погода и гололед. По данным Гидрометцентра России, в течение дня значения столбика термометра в Москве и Подмосковье будет колебаться от -1 до -3 градусов по Цельсию.

К вечеру ожидается понижение температуры до -4 градусов. В некоторых районах Москвы и Подмосковья также возможен небольшой снегопад. Ветер в воскресенье будет дуть в юго-западном и южном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Давление в столичном регионе составит 747 миллиметров ртутного столба.

В конце этой недели погода приподнесла москвичам и гостям столицы ряд сюрпризов. В пятницу синоптики отметили потепление до нуля градусов, а уже в субботу столбики термометров в Москве и Подмосковье показывали от -3 до -5 градусов по Цельсию.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 11 февраля, температура в столице составит от -4 до 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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