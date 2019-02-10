CNN: из-за политики Трампа в американских школах едят российский минтай

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-10T11:13:15+03:00

В материале телеканала отмечается, что рыба производства РФ сумела завоевать лидирующие позиции на рынке США благодаря своей низкой цене

Изменить размер текста: A A

Действия президента США Дональда Трампа упрочили позиции вылавливаемого в водах России минтая на американском внутреннем рынке. По данным телеканала CNN, полуфабрикаты, изготавливаемые из российской рыбы в Китае, составляют основу рыбных завтраков в американских школах.

По данным телекомпании, минтай, добываемый в Беринговом, Охотском и Баренцевом морях, дешевле американского. Именно благодаря этому к 2017 году почти половина рыбных палочек, подававшихся в столовых школ США, была изготовлена из российской рыбы семейства тресковых.

Представители организации "Производители настоящего минтая с Аляски", в свою очередь, заявили, что рассчитывали на увеличение доли американского минтая на рынке США в связи с торговой войной Вашингтона с Китаем. По данным CNN, продукты переработки российского минтая из КНР были исключены из списка товаров, облагаемых пошлинами, из-за многочисленных обращений представителя Вашингтона на переговорах с Китаем Роберта Лайтхайзера в администрацию президента США.

При этом Пекин не стал отменять аналогичные пошлины на минтай из США: американским рыбакам приходится платить дополнительно 25% за поставки этой рыбы в Китай. "Теперь ответные меры Китая практически закрыли китайский рынок для минтая с Аляски", - заявил представитель организации американских производителей минтая Пэт Шанахан.

В материале CNN отмечается, что минтай из РФ до 2015 года продавался в США под маркой рыбы из штата Аляска из-за сложной системы кодифицирования. Тем не менее, номенклатура товаров, находившаяся в распоряжении представителя США на переговорах с Китаем, оставалась прежней.

Торговая война между США и Китаем ведется с лета прошлого года. Ранее сайт kp.ru сообщил, что новый раунд переговоров между представителями стран пройдет в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU