11-я серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" опубликована в сети

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-10T11:23:31+03:00

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"Союзмультфильм" опубликовал новую серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино". Видео было опубликовано на YouTube-канале студии мультипликации.

В серии "Вишневая феерия", опубликованной на канале, речь пойдет о влюбленности дяди Федора. "Сюжет первой серии 2019 года начнется с популярной игры в "крокодил", которая веселит всех героев, кроме Дяди Федора. Совсем скоро причина становится очевидной – мальчик не знает, как привлечь внимание соседской девочки Оли, которая ему очень нравится. Верные друзья - Матроскин и Шарик приходят на помощь Дяде Федору", - говорится в описании к ролику.

Опубликована новая серия "Возвращения в Простоквашино".

Дядя Федор был озвучен юным актером Алексеем Онеженым, а кота Матроскина и пса Шарика озвучили Антон Табаков и известный музыкант Гарик Сукачев. Почтальону Печкину и маме дяди Федора свои голоса подарили актеры Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова.

В предыдущей серии продолжения популярного советского мультфильма рассказывалось о праздновании героями Нового года

ИСТОЧНИК KP.RU