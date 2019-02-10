Заводские испытания подводного аппарата "Посейдон" начнутся летом 2019 года
Ходовые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", являющегося частью многоцелевой океанской системы, начнутся летом 2019 года.
"Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях - этим летом", - приводит слова источника в отечественном оборонно-промышленном комплексе ТАСС. По словам собеседника агентства, в ходе испытаний аппарат с ядерной силовой установкой будет запущен в море из береговой пусковой установки, поскольку подводная лодка проекта 09851 "Хабаровск", которая должна стать штатным носителем инновационного аппарата, пока не достроена.
Сайт kp.ru ранее сообщал о презентации аппарата "Посейдон", прошедшей в Минобороны. Впервые о строительстве подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой сообщил президент России Владимир Путин в марте прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU