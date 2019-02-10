Заводские испытания подводного аппарата "Посейдон" начнутся летом 2019 года

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-10T11:58:25+03:00

В ходе первых ходовых испытаний "Посейдон" будет выстреливаться в море с берегового стенда

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Ходовые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", являющегося частью многоцелевой океанской системы, начнутся летом 2019 года.

"Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях - этим летом", - приводит слова источника в отечественном оборонно-промышленном комплексе ТАСС. По словам собеседника агентства, в ходе испытаний аппарат с ядерной силовой установкой будет запущен в море из береговой пусковой установки, поскольку подводная лодка проекта 09851 "Хабаровск", которая должна стать штатным носителем инновационного аппарата, пока не достроена.

Сайт kp.ru ранее сообщал о презентации аппарата "Посейдон", прошедшей в Минобороны. Впервые о строительстве подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой сообщил президент России Владимир Путин в марте прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU