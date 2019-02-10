Трамп и Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудят саммит США-КНДР

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-10T12:22:47+03:00

Первый в истории саммит США-КНДР состоялся в июне 2018 года Фото: REUTERS

Встреча представителей Соединенных Штатов и Северной Кореи состоится в конце февраля в Ханое

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Президент США Дональд Трамп в телефонном со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином обсудит предстоящий саммит лидеров КНДР и Соединенных Штатов. Об этом сообщил официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем.

По данным агентства Yonhap, на следующей неделе состоится встреча спецпредставителя США в КНДР Стивена Бигэна и члена Госсовета КНДР, ответственного за политику Пхеньяна в отношении США, Ким Хек Чхоля. В материале агентства отмечается, что представители двух стран обсудят детали саммита и вопросы, связанные с его организацией.

Ранее на этой неделе американская делегация во главе с Бигэном посетила Пхеньян. В рамках этого визита состоялись переговоры представителей США с властями Северной Кореи; по данным СМИ, в ходе встречи обсуждались детали предстоящего саммита и вопросы мирного урегулирования на Корейском полуострове.

Первый в истории саммит США-КНДР состоялся в июне 2018 года. В ходе этой встречи лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о готовности к полной денуклеаризации при условии предоставления Вашингтоном гарантий безопасности его стране.

ИСТОЧНИК KP.RU