Трамп и Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудят саммит США-КНДР
Президент США Дональд Трамп в телефонном со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином обсудит предстоящий саммит лидеров КНДР и Соединенных Штатов. Об этом сообщил официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем.
По данным агентства Yonhap, на следующей неделе состоится встреча спецпредставителя США в КНДР Стивена Бигэна и члена Госсовета КНДР, ответственного за политику Пхеньяна в отношении США, Ким Хек Чхоля. В материале агентства отмечается, что представители двух стран обсудят детали саммита и вопросы, связанные с его организацией.
Ранее на этой неделе американская делегация во главе с Бигэном посетила Пхеньян. В рамках этого визита состоялись переговоры представителей США с властями Северной Кореи; по данным СМИ, в ходе встречи обсуждались детали предстоящего саммита и вопросы мирного урегулирования на Корейском полуострове.
Первый в истории саммит США-КНДР состоялся в июне 2018 года. В ходе этой встречи лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о готовности к полной денуклеаризации при условии предоставления Вашингтоном гарантий безопасности его стране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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