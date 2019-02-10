Порошенко подписал указ о присвоении званий двум морякам ВМС Украины, задержанным в Азовском море
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания "лейтенант" 26 выпускникам Института ВМС Украины. В число новоиспеченных офицеров попали курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, задержанные российскими силовиками по итогам инцидента в Керченском проливе.
"Теплые приветствия 26 курсантам выпускного курса Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков. Среди выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин", - написал президент Украины в своем аккаунте в Facebook. Украинский лидер таже выразил надежду на скорое возвращение моряков из России.
Головаш, Костышин и еще 22 моряка ВМС Украины были задержаны российскими силовиками в ноябре прошлого года в результате инцидента в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины попытались пересечь пролив с целью перехода в Азовское море, однако были остановлены российскими пограничниками и военными моряками.
Как ранее уже заявляли представители российских официальных структур, украинские моряки опасно маневрировали и не реагировали на законные требования остановиться. Им было предъявлено обвинение в попытке незаконного пересечения границы РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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