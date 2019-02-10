Порошенко подписал указ о присвоении званий двум морякам ВМС Украины, задержанным в Азовском море

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-10T12:35:03+03:00

Курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, принявшие участие в инциденте в Керченском проливе, получили свои первые офицерские звания

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания "лейтенант" 26 выпускникам Института ВМС Украины. В число новоиспеченных офицеров попали курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, задержанные российскими силовиками по итогам инцидента в Керченском проливе.

"Теплые приветствия 26 курсантам выпускного курса Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков. Среди выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин", - написал президент Украины в своем аккаунте в Facebook. Украинский лидер таже выразил надежду на скорое возвращение моряков из России.

Головаш, Костышин и еще 22 моряка ВМС Украины были задержаны российскими силовиками в ноябре прошлого года в результате инцидента в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины попытались пересечь пролив с целью перехода в Азовское море, однако были остановлены российскими пограничниками и военными моряками.

Как ранее уже заявляли представители российских официальных структур, украинские моряки опасно маневрировали и не реагировали на законные требования остановиться. Им было предъявлено обвинение в попытке незаконного пересечения границы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU