2019-02-10T13:13:21+03:00
Политика

Постпред России в ООН: "Белые каски" участвуют в боевых действиях в Сирии с оружием в руках

Василий Небензя отметил, что поддержка организации Западом является поддержкой терроризма
Александр ДЖУМАЕВ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что финансирование Западом организации "Белые каски" в Сирии можно приравнять к поддержке терроризма. Об этом дипломат заявил в интервью "Комсомольской правде".

Постпред России в ООН назвал организацию, которая, по словам ее участников, занимается спасением пострадавших при обстрелах и бомбардировках жителей Сирии, "псевдогуманитарной". "Под прикрытием заявленных ими целей "Белые каски" занимаются пособничеством террористам, включая участие в боевых действиях с оружием в руках. Не говоря уже о постановках фальсификаций с применением химоружия", - заявил дипломат.

Небензя отметил, что позиция России по этому вопросу вызвала "бурную дискуссию". "Представители Запада считают «Белые каски» «героической организацией, которая заменяет Объединенные Нации в тех районах, куда сирийское правительство ограничивает доступ ООН». При этом сами признали, что финансируют «Белые каски», по сути дела, расписавшись в финансировании террористов", - отметил он в интервью KP.RU.

В ходе интервью Небензя рассказал о встрече на полях ООН, посявщенной деятельности "Белых касок". "Мы представили показания свидетелей, но никто из моих западных коллег не пришел. Слишком уж много политического и иного капитала в «Белые каски» и им подобных было Западом вложено", - подчеркнул он. В заключение Небензя отметил, что спецслужбы Иордании, куда уехали "порядка четырехсот волонтеров "Белых касок", "пришли в ужас от реальной полученной информации об этих "героях".

С полной версией интервью с представителем России в Организации Объединенных Наций можно ознакомиться на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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