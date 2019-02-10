2019-02-10T15:47:35+03:00
Наука

Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков ракет

Он подчеркнул, что "нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков ракетГлава "Роскосмоса" Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков ракетФото: NASA
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о причинах неудачных запусков космических ракет. Он отметил, что любая техника рано или поздно дает сбой.

- Техника рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты, - отметил Рогозин.

Также он подчеркнул, что любые "нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты".

- То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но так или иначе это произошло. Другое дело, что уникальный пилотируемый корабль "Союз-МС" спас экипаж, - подытожил Рогозин.

Ранее сайт kp. ru писал о том, что Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей на запуски кораблей к МКС. Госкорпорация оценила свои расходы на ближайшие два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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