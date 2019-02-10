Эксперт считает, что США могут заставить Европу разместить ракеты
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уверен, что США после выхода из ДРСМД заствят Европу разместить нацеленные на Россию ракеты средней и меньшей дальности.
- Политика США заключается в том, чтобы использовать выход из ДРСМД как повод для размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе, нацеленных на Россию. К сожалению, будет новая геополитическая реальность, - отметил Коротченко.
Эксперт также прокомментировал прокомментировал слова главы минобороны Чехии Лубомира Метнара. Он не исключил, что в случае ухудшения международной ситуации после разрыва ДРСМД в НАТО могут начаться дискуссии о размещении американских баз в Европе, включая его страну, сообщает "РИА-Новости".
- Россия должна политическими методами работать с Европой, вплоть до того, чтобы вести двухсторонние консультации со всеми без исключения европейскими странами, - подытожил Коротченко.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что НАТО озвучила условия отказа от ядерного оружия. Ранее Йенс Столтенберг захотел привлечь партнеров к ДРСМД, чтобы сохранить договор.
Военные США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III.
ИСТОЧНИК KP.RU