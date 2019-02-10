Эксперт считает, что США могут заставить Европу разместить ракеты

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-10T17:49:37+03:00

Коротченко подчеркнул, что в этой ситуации создастся "новая геополитическая реальность"

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Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уверен, что США после выхода из ДРСМД заствят Европу разместить нацеленные на Россию ракеты средней и меньшей дальности.

- Политика США заключается в том, чтобы использовать выход из ДРСМД как повод для размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе, нацеленных на Россию. К сожалению, будет новая геополитическая реальность, - отметил Коротченко.

Эксперт также прокомментировал прокомментировал слова главы минобороны Чехии Лубомира Метнара. Он не исключил, что в случае ухудшения международной ситуации после разрыва ДРСМД в НАТО могут начаться дискуссии о размещении американских баз в Европе, включая его страну, сообщает "РИА-Новости".

- Россия должна политическими методами работать с Европой, вплоть до того, чтобы вести двухсторонние консультации со всеми без исключения европейскими странами, - подытожил Коротченко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что НАТО озвучила условия отказа от ядерного оружия. Ранее Йенс Столтенберг захотел привлечь партнеров к ДРСМД, чтобы сохранить договор.

Военные США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III.

ИСТОЧНИК KP.RU