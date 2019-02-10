НАТО озвучила условия отказа от ядерного оружия

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-10T15:23:15+03:00

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В НАТО назвали условия отказа от исспользования ядерного оружия. Йенс Столтенберг, генсек организации, отметил, что это возможно при аналогичных шагах со стороны России и Китая.

- Цель НАТО - мир без ядерного оружия. Но мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы, - подчеркнул Столтенберг.

Ранее стало известно, что генсек НАТО захотел привлечь партнеров к ДРСМД, чтобы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Несколькими днями позже Россия предложила США уничтожить установки под «Томагавки». Также американцы должны ликвидировать свои беспилотники и ракеты-мишени, чтобы вернуться к выполнению Договору о ракетах средней и меньшей дальности

ИСТОЧНИК KP.RU