В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
В Интернете опубликовано видео падения метеорита в Венесуэле. На кадрах видно, что неизвестное небесное тело горит в атмосфере, а затем скрывается за горизонтом.
Местные СМИ отметили, что космический объект можно было наблюдать в окрестностях Каракаса, Карабобо, Арагуа и Гуарико.
В Венесуэле упал метеорит.
Известно, что светящийся объект упал в районе Валенсии в субботу около 19:30 по местному времени (00:30 воскресенья мск). Судя по видеозаписям, размещенным в соцсетях, на месте падения загорелась трава.
К слову, венесуэльские власти пока не подтвердили информацию о падении метеорита, сообщает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 1 февраля над Кубой взорвался метеорит. Именно так объяснили власти страны странную вспышку в небе над западной провинцией Пинар-дель-Рио. Местные жители утверждают, что за несколько секунд до этого они видели некий предмет, падающий с неба.
Жители Кубы наблюдают на улицах последствия падения метеорита.Люди слышали сильный взрыв
ИСТОЧНИК KP.RU