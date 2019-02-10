В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле

СЕГОДНЯ 18:25 2019-02-10T18:26:50+03:00

По словам местных СМИ, космический объект можно было увидеть в Каракасе и Карабобо [видео]

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В Интернете опубликовано видео падения метеорита в Венесуэле. На кадрах видно, что неизвестное небесное тело горит в атмосфере, а затем скрывается за горизонтом.

Местные СМИ отметили, что космический объект можно было наблюдать в окрестностях Каракаса, Карабобо, Арагуа и Гуарико.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691023" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле упал метеорит.

Известно, что светящийся объект упал в районе Валенсии в субботу около 19:30 по местному времени (00:30 воскресенья мск). Судя по видеозаписям, размещенным в соцсетях, на месте падения загорелась трава.

К слову, венесуэльские власти пока не подтвердили информацию о падении метеорита, сообщает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 1 февраля над Кубой взорвался метеорит. Именно так объяснили власти страны странную вспышку в небе над западной провинцией Пинар-дель-Рио. Местные жители утверждают, что за несколько секунд до этого они видели некий предмет, падающий с неба.

Жители Кубы наблюдают на улицах последствия падения метеорита.Люди слышали сильный взрыв

ИСТОЧНИК KP.RU