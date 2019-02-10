В Дамаск вернулась первая автомобильная колонна гумконвоя ООН И САКП
В воскресенье российская военная полиция обеспечила безопасность и сопровождение первой автомобильной колонны гуманитарного конвоя ООН и «Сирийского Арабского Красного полумесяца» (САКП).
Конвой возвращался из лагеря беженцев «Эр-Рукбан», который расположен на сирийско-иорданской границе около американской базы в Эт-Танфе, в Дамаск.
Первая автомобильная колонна гумконвоя ООН и САКП вернулась из лагеря «Эр-Рукбан» в Дамаск в сопровождении военной полиции ВС РФ.
Из военной базы вышло 55 грузовых автомобилей, два бронеавтомобиля ООН, два бронеавтомобиля и одна машина скорой помощи САКП.
Гуманитарный конвой был загружен продуктами питания и непродовольственными товарами, медикаментами, предметами первой необходимости общим весом 1080 тонн, сообщает корреспондент с места события.
Ранее, 6 февраля, российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарного конвоя ООН, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Эр-Рукбан".
- Российская сторона выполнила все задачи по сопровождению гуманитарного конвоя, обеспечив полную безопасность во время доставки груза до зоны безопасности Эт-Танф, - прокомментировал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сирийской провинции Ракка прошли митинги против блокирования подконтрольными США силами доставки гуманитарной помощи. Также местные жители выразили поддержку территориальной целостности Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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