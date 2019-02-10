2019-02-10T19:48:00+03:00
Политика

В Дамаск вернулась первая автомобильная колонна гумконвоя ООН И САКП

Российская военная полиция обеспечила контроль передвижения гуманитарной помощи [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Дамаск вернулась первая автомобильная колонна гумконвоя ООН И САКПВ Дамаск вернулась первая автомобильная колонна гумконвоя ООН И САКПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье российская военная полиция обеспечила безопасность и сопровождение первой автомобильной колонны гуманитарного конвоя ООН и «Сирийского Арабского Красного полумесяца» (САКП).

Конвой возвращался из лагеря беженцев «Эр-Рукбан», который расположен на сирийско-иорданской границе около американской базы в Эт-Танфе, в Дамаск.

Первая автомобильная колонна гумконвоя ООН и САКП вернулась из лагеря «Эр-Рукбан» в Дамаск в сопровождении военной полиции ВС РФ.

Из военной базы вышло 55 грузовых автомобилей, два бронеавтомобиля ООН, два бронеавтомобиля и одна машина скорой помощи САКП.

Гуманитарный конвой был загружен продуктами питания и непродовольственными товарами, медикаментами, предметами первой необходимости общим весом 1080 тонн, сообщает корреспондент с места события.

Ранее, 6 февраля, российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарного конвоя ООН, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Эр-Рукбан".

- Российская сторона выполнила все задачи по сопровождению гуманитарного конвоя, обеспечив полную безопасность во время доставки груза до зоны безопасности Эт-Танф, - прокомментировал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сирийской провинции Ракка прошли митинги против блокирования подконтрольными США силами доставки гуманитарной помощи. Также местные жители выразили поддержку территориальной целостности Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мадриде прошел митинг против политики правительства в Каталонии
На юге Стокгольма в жилом доме прогремел взрыв
Польша потратит более 400 миллионов долларов на покупку ракетных систем у США
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
Кандидат в президенты Украины Ляшко обвинил Порошенко в подготовке провокаций
Эксперт считает, что США могут заставить Европу разместить ракеты
Министр здравоохранения Скворцова заявила, что эпидемия гриппа и ОРВИ завершится в апреле
Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата
В Интернете появилось видео ракетной атаки в Йемене на танк Т-34
В сирийской провинции Ракка прошли митинги против блокирования подконтрольными США силами доставки гуманитарной помощи
В Совфеде прокомментировали слова посла США об увеличении оборонных расходов Германии
В сенате США объявили, что не нашли следов сговора между Трампом и Россией
На юге Москвы сотрудники МЧС спасли трех человек во время пожара
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков ракет