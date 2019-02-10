2019-02-10T16:44:07+03:00
В мире

В сирийской провинции Ракка прошли митинги против блокирования подконтрольными США силами доставки гуманитарной помощи

Также местные жители выразили поддержку территориальной целостности Сирии [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В сирийской провинции Ракка прошли митинги против блокирования подконтрольными США силами доставки гуманитарной помощиВ сирийской провинции Ракка прошли митинги против блокирования подконтрольными США силами доставки гуманитарной помощиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Сирии в провинции Ракка прошли митинги против против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи. Первые акции протеста состоялись еще в середине января этого года.

В провинции РАККА прошли митинги и акции протеста против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи.

Жители провинции выступают против тяжелейших условий жизни, которые обусловлены запретом со стороны подконтрольных США формирований на оказание гуманитарной помощи правительством и расхищением проамериканскими боевиками грузов.

Сирийцы обратились к международному сообществу и местным властям с просьбой помочь прекратить блокирование гуманитарных грузов, а тккже выразили поддержку территориальной целостности Сирии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сирии проходят акции протеста против блокирования доставки гуманитарной помощи подконтрольными США силами. Местные жители подчеркнули, что "никому не позволят посягать на суверенитет страны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Постпред РФ в ООН Василий Небензя: Американские граждане нам в повседневной жизни проблем не создают. В отличие от властей США

К Дню дипломатического работника «КП» публикует интервью с послом России в главной международной структуре (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата
В Интернете появилось видео ракетной атаки в Йемене на танк Т-34
В Совфеде прокомментировали слова посла США об увеличении оборонных расходов Германии
В сенате США объявили, что не нашли следов сговора между Трампом и Россией
На юге Москвы сотрудники МЧС спасли трех человек во время пожара
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков ракет
Посол США призвал Германию увеличить военные расходы из-за России
НАТО озвучила условия отказа от ядерного оружия
Командир "Русских витязей" прояснил информацию о появлении новой фигуры высшего пилотажа
Минобороны Великобритании выплатить темнокожему солдату компенсацию за расизм
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник из-за ветра
Невеста Джамаля Хашукджи представила книгу о жизни журналиста
В Газпромбанке опровергли информацию об открытии новых счетов PDVSA
В Судане разбился военный вертолет с 23 миротворцами ООН
Небензя: Я был не вправе сказать "нет", когда мне предложили стать постпредом РФ в ООН
Постпред России в ООН: "Белые каски" участвуют в боевых действиях в Сирии с оружием в руках
Порошенко подписал указ о присвоении званий двум морякам ВМС Украины, задержанным в Азовском море
Трамп и Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудят саммит США-КНДР
Заводские испытания подводного аппарата "Посейдон" начнутся летом 2019 года
11-я серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" опубликована в сети
CNN: из-за политики Трампа в американских школах едят российский минтай
Пилоты группы "Русские Витязи" продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа
Погода в Москве на 10 февраля 2019 года: в столице будет облачно, ожидается гололедица
Аваков призвал кандидатов в президенты Украины вести честную борьбу
Абэ пообещал продолжить переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора
В Новой Зеландии из-за лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек