СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-10T16:44:07+03:00

В сирийской провинции Ракка прошли митинги против блокирования подконтрольными США силами доставки гуманитарной помощи Фото: REUTERS

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В Сирии в провинции Ракка прошли митинги против против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи. Первые акции протеста состоялись еще в середине января этого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691018" frameborder="0"></iframe> В провинции РАККА прошли митинги и акции протеста против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи.

Жители провинции выступают против тяжелейших условий жизни, которые обусловлены запретом со стороны подконтрольных США формирований на оказание гуманитарной помощи правительством и расхищением проамериканскими боевиками грузов.

Сирийцы обратились к международному сообществу и местным властям с просьбой помочь прекратить блокирование гуманитарных грузов, а тккже выразили поддержку территориальной целостности Сирии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сирии проходят акции протеста против блокирования доставки гуманитарной помощи подконтрольными США силами. Местные жители подчеркнули, что "никому не позволят посягать на суверенитет страны".

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ИСТОЧНИК KP.RU