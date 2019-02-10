2019-02-10T20:13:46+03:00
В мире

В Мадриде прошел митинг против политики правительства в Каталонии

Местные жители заявили, что не хотят, чтобы премьер Педро Санчес продолжал управлять страной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Мадриде прошел митинг против политики правительства в КаталонииВ Мадриде прошел митинг против политики правительства в КаталонииФото: REUTERS
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В центре Мадрида прошел многотысячный митинг за единство Испании и за досрочные парламентские выборы.

Организаторами акции протеста выступили оппозиционная Народная партия, центристская партия "Граждане" и крайне правая VOX. Митинг проходил на площади Колумба. Участниками акции протеста также стали жители других регионов страны.

- Мы не хотим, чтобы премьер Педро Санчес продолжал управлять страной. Мы должны выходить на митинги, чтобы этого добиться, - заявила участница митинга.

В акции протеста приняли участие бывший премьер-министр Франции, кандидат на пост мэра Барселоны Мануэль Вальс и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса, сообщает "РИА-Новости".

Митингующие выступили с требованием к социалистическому правительству Педро Санчеса -прекратить политику диалога с правительством Каталонии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мадрид признал провал переговоров со сторонниками независимости Каталонии. Вице-премьер Испании заявила, что правительство автономии отказывается разговаривать на условиях властей королевства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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