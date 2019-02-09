Мадрид признал провал переговоров со сторонниками независимости Каталонии

СЕГОДНЯ 02:25 2019-02-09T02:45:33+03:00

Вице-премьер Испании заявила, что правительство автономии отказывается разговаривать на условиях властей королевства

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Испанские власти признали провал попыток вести диалог со сторонниками независимости Каталонии на своих условиях, переговоры к желаемым результатам не привели.

Как заявила вице-премьер Испании Кармен Кальво «правительство твердо намерено наладить все возможные мосты для диалога» в рамках закона, но пока обозначенные Мадридом рамки «не принимаются сепаратистскими партиями».

Кармен Кальво подчеркнула, что власти королевства никогда не согласятся на референдум о самоопределении и не пойдут на уступки каталонцам. По ее словам, это «неприемлемо», потому что противоречит конституции страны, сообщает газета El Pais.

«Политический выход для Каталонии может быть только в рамках демократического государства, коим мы являемся», - приводит издание слова вице-премьера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года каталонский женералитет предложил Испании заключить «демократическое соглашение» из 21 пункта. В частности, документ предполагает создание международной комиссии, которая выступит посредником между Барселоной и Мадридом.

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ИСТОЧНИК KP.RU