2019-02-11T00:36:05+03:00
Экономика

Минпромторг хочет вернуть в российские города ларьки и палатки

Нестационарная и мобильная торговля может обеспечить рабочими местами до 250 тысяч человек
Юлия ДИВЕЕВА
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На улицах городов РФ могут снова появиться торговые лотки и палатки. Фото: Дианы АракелянНа улицах городов РФ могут снова появиться торговые лотки и палатки. Фото: Дианы Аракелян
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Торговые ларьки и палатки могут вернуться на улицы российских городов. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

По его словам, что примерно 30-40 процентов рынка занимают сегодня на крупные торговые сети. А производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.

"У нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница — важнейший формат торговли, он существует везде", — пояснил Евтухов в интервью "Российской газете".

Замминистра отметил, что ларьки и палатки - это рабочие места не только в сфере торговли, но и в смежных сферах. Развитие мобильной торговли обеспечит работой до 250 тысяч человек в больших городах.

Евтухов подчеркнул, что для защиты прав предпринимателей от "личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета" Минпромторг подготовил законопроект, который будет регулировать организацию нестационарной и развозной торговли, а также давать необходимые гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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