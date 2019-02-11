Мадуро: "Хватит угрожать, Дональд Трамп!"
Вооруженные силы Венесуэлы смогут защитить независимость страны от США. С таким заявлением 10 февраля выступил президент Боливарианской республики Николас Мадуро на открытии масштабных военных учений "Ангостура-200" в штате Миранда.
Он пообещал, что "американская империя дорого заплатит", если "посмеет коснуться венесуэльской земли".
"Армия и народ Венесуэлы защитят честь и достоинство родины, которая борется за свое будущее уже 200 лет. Хватит угроз, Дональд Трамп!" - сказал Мадуро.
Глава государства рассказал, что Каракас выделит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны для армии и ополчения.
"У нас будет самое продвинутое вооружение, от комплексов "Игла" у солдат до самых последних ракет", - пообещал Мадуро участникам учений.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Венесуэле стартовали крупнейшие в истории страны военные учения "Ангостура-200". Они продлятся до 15 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU