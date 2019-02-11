2019-02-11T03:34:07+03:00
Политика

Мадуро: "Хватит угрожать, Дональд Трамп!"

Президент Венесуэлы анонсировал закупку современного вооружения для армии страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на военных учениях "Ангостура-200"Президент Венесуэлы Николас Мадуро на военных учениях "Ангостура-200"Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Венесуэлы смогут защитить независимость страны от США. С таким заявлением 10 февраля выступил президент Боливарианской республики Николас Мадуро на открытии масштабных военных учений "Ангостура-200" в штате Миранда.

Он пообещал, что "американская империя дорого заплатит", если "посмеет коснуться венесуэльской земли".

"Армия и народ Венесуэлы защитят честь и достоинство родины, которая борется за свое будущее уже 200 лет. Хватит угроз, Дональд Трамп!" - сказал Мадуро.

Глава государства рассказал, что Каракас выделит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны для армии и ополчения.

"У нас будет самое продвинутое вооружение, от комплексов "Игла" у солдат до самых последних ракет", - пообещал Мадуро участникам учений.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Венесуэле стартовали крупнейшие в истории страны военные учения "Ангостура-200". Они продлятся до 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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