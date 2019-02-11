Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения

СЕГОДНЯ 01:53 2019-02-11T01:59:38+03:00

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В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения "Ангостура-200". На их открытии в штате Миранда присутствовал президент Николас Мадуро.

До начала маневров глава государства встретился и пообщался с военными, а также осмотрел боевую технику. В своей приветственной речи в адрес участников учений, Мадуро подчеркнул необходимость модернизации армии. Президент также отметил, что в закупку современного вооружения правительству Венесуэлы необходимо инвестировать дополнительные средства.

"Ангостура-200" пройдут с 10 по 15 февраля. Название они получили в честь города Ангостура, где 200 лет назад состоялся конгресс, на котором в 1819 году в была провозглашена независимость Венесуэлы, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Мадуро рассказал, чем может обернуться для американцев военное вторжение в боливарианскую республику. Как заверил политик, США в случае вмешательства "понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане".

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США могут использовать военную силу для отстранения Мадуро от власти. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты собираются усилить поддержку «борьбы за демократию» в республике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689695" frameborder="0"></iframe> Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU