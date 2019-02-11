Названы регионы России с самым доступным для населения бензином

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-11T09:35:44+03:00

Лучше всего дела обстоят в Ямало-Ненецком округе, а вот жители Дагестана могут приобрести на свою зарплату втрое меньше топлива

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Месячная зарплата среднестатистического жителя Ямало-Ненецкого автономного округа позволяет приобрести в три-четыре раза больше бензина марки АИ-92, чем может позволить себе население Дагестана. Об этом свидетельствуют данные Росстана.

Согласно рейтингу регионов России с самым доступным топливом, лучше всего ситуация обстоит на Крайнем Севере и в столицах. Так, на первой строчке оказался ЯНАО, жители которого могут приобретать по 2.006 литров в месяц на свою среднюю зарплату. Дальше идет Москва с 1.699 литра и Ненецкий автономный округ - 1.588 л.

При этом население Чукотки, Югры, Качатки, Санкт-Петербурга, Якутии, Коми, а также Магаданской, Сахалинской, Московской и Мурманской областей может ежемесячно приобретать более тысячи литров бензина.

Самый доступный бензин — в Ямало-Ненецком автономном округе

Меньше всего топлива себе способны позволить жители республик Северного Кавказа, в частности Дагестана, в котором на среднюю зарплату можно купить лишь 483 литра АИ-92. На втором месте антирейтинга идет Карачаево-Черкесия с 508 литрами и Кабардино-Балкария - 517 л. Также ситуация довольно плачевна в Калмыкии, Крыму, Адыгее, Чечне, Алтайском крае, а также Ивановской и Тамбовской областях.

Средняя же доступность бензина на человека составляет 896 литров. Примечательно, что в 68 регионах данный показатель находится ниже установленного уровня, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг доступности бензина 95 марки на территории 33 европейских стран и Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU