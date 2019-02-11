2019-02-11T12:10:27+03:00
Общество

Осужденный в США Константин Ярошенко просит перевода в другое учреждение

Российский летчик обратился к администрации тюрьмы «Данбери» с просьбой направить его в соседний штат
Ася РОМАНЧУК
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Российский летчик Константин Ярошенко просит перевести его в другую тюрьмуРоссийский летчик Константин Ярошенко просит перевести его в другую тюрьмуФото: семейный архив.
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Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий в США 20-летнее тюремное заключение, просит перевести его из тюрьмы «Данбери» в пенитенциарное учреждение «Алленвуд», штат Пенсильвания. Это связано с тем, что в то месте, где он отбывает наказание сейчас, Ярошенко могут обвинить в организациях акций протеста. Ранее генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что рассматривает возможность его перевода.

- Несмотря на то, что «Данбери» - тюрьма общего режима, здесь самые плохие условия содержания. Не так давно был бунт, и заключенные три дня не выходили из камер и не принимали пищу. После этого меня вызвали на допрос. Я взял с собой бумажку, очки и англо-русский переводчик. Офицер начал задавать мне вопросы, но я объяснил, что не очень хорошо понимаю по-английски, более того, меня уже однажды посадили на 20 лет не из-за моих каких-то действий, а из-за якобы моего понимания, сообщил газете «Известия» Ярошенко.

В разговоре летчик напомнил о свой просьбе к руководству тюрьмы: ему необходима медпомощь, которая до сих пор не оказана. Но пока никаких мер не принимается. Российское консульство в Нью-Йорке следит за ситуацией и пытается всячески помочь. А родные Ярошенко переживают, что его могут обвинить в протестах. Ведь наказанием за такой поступок может стать карцер, а это еще больше подорвет здоровье летчика.

Константин Ярошенко был задержан в 2010 году спецслужбами США в Либерии. Летчик присутствовал при переговорах американского спецагента с наркоторговцами, которые планировали переправить с диппочтой, которую доставлял Ярошенко запрещенный груз. Территория США должна была стать промежуточной остановкой. И хотя Ярошенко не принимал участие в преступной схеме, его обвинили в соучастии, так как он знал, какой груз ему предстоит везти. Россиянина тайком переправили в Штаты и обвинили в сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. В сентябре 2011 года Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращалась к президенту США Дональду ТрампОнований для пересмотра приговора в Белом доме не увидели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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