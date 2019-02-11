2019-02-11T13:38:43+03:00
Происшествия

В организации убийства Гандзюк заподозрили главу Херсонского облсовета

О появлении нового фигуранта в резонансном уголовном деле сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудница Херсонского горсовета Екатерина ГандзюкСотрудница Херсонского горсовета Екатерина ГандзюкФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер стал главным подозреваемым в организации убийства советника мэра города, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Гражданину Мангеру В.М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", — написал чиновник у себя на странице в Facebook.

К посту он также прикрепил соответствующий документ.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку облили концентрированной серной кислотой. Через три месяца девушка скончалась в больнице от полученных ожогов. По факту нападения было возбуждено дело о покушении, однако после смерти Гандзюк его переквалифицировали в заказное умышленное убийство.

Сайт kp.ru писал о том, что Луценко еще в конце прошлого года знал фамилию вероятного организатора преступления. Генпрокурор обещал назвать ее после того, как следствие получит достаточно доказательств причастности данного человека к атаке на советницу мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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