2019-02-11T15:55:06+03:00
Происшествия

В аэропорту Бангкока погиб российский турист

Мужчина упал с четвертого этажа воздушной гавани
Дарья ИВАШКИНА
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Международный аэропорт Суварнабхуми в БангкокеМеждународный аэропорт Суварнабхуми в БангкокеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 февраля, посольство РФ в Таиланде сообщило о гибели российского туриста. По данным дипмиссии, 44-летний мужчина скончался в больнице, куда он был доставлен после падения с четвертого этажа международного аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке.

«Мы получили полицейский протокол о гибели российского туриста в аэропорту Суварнабхуми», - цитирует заведующего консульским отделом диппредставительства нашей страны в Таиланде Владимира Пронина ТАСС.

Также представитель посольства уточнил, что погибший прибыл в Бангкок рейсом из Вьетнама.

Известно, что полиция в настоящее время расследует инцидент. По данным стражей порядка, турист упал с четвертого этажа воздушной гавани на второй в ночь на понедельник, около 01:00 по местному времени (21:00 мск воскресенья).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что на острове Пхукет в Таиланде в результате ДТП погибли два российских туриста. Как отмечалось, мужчины на мотоцикле столкнулись с пикапом на склоне холма Патонг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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