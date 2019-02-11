В аэропорту Бангкока погиб российский турист
В понедельник, 11 февраля, посольство РФ в Таиланде сообщило о гибели российского туриста. По данным дипмиссии, 44-летний мужчина скончался в больнице, куда он был доставлен после падения с четвертого этажа международного аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке.
«Мы получили полицейский протокол о гибели российского туриста в аэропорту Суварнабхуми», - цитирует заведующего консульским отделом диппредставительства нашей страны в Таиланде Владимира Пронина ТАСС.
Также представитель посольства уточнил, что погибший прибыл в Бангкок рейсом из Вьетнама.
Известно, что полиция в настоящее время расследует инцидент. По данным стражей порядка, турист упал с четвертого этажа воздушной гавани на второй в ночь на понедельник, около 01:00 по местному времени (21:00 мск воскресенья).
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что на острове Пхукет в Таиланде в результате ДТП погибли два российских туриста. Как отмечалось, мужчины на мотоцикле столкнулись с пикапом на склоне холма Патонг.
ИСТОЧНИК KP.RU