В аэропорту Бангкока погиб российский турист

11 Февр. 15:55 2019-02-11T15:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 февраля, посольство РФ в Таиланде сообщило о гибели российского туриста. По данным дипмиссии, 44-летний мужчина скончался в больнице, куда он был доставлен после падения с четвертого этажа международного аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке.

«Мы получили полицейский протокол о гибели российского туриста в аэропорту Суварнабхуми», - цитирует заведующего консульским отделом диппредставительства нашей страны в Таиланде Владимира Пронина ТАСС.

Также представитель посольства уточнил, что погибший прибыл в Бангкок рейсом из Вьетнама.

Известно, что полиция в настоящее время расследует инцидент. По данным стражей порядка, турист упал с четвертого этажа воздушной гавани на второй в ночь на понедельник, около 01:00 по местному времени (21:00 мск воскресенья).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что на острове Пхукет в Таиланде в результате ДТП погибли два российских туриста. Как отмечалось, мужчины на мотоцикле столкнулись с пикапом на склоне холма Патонг.

ИСТОЧНИК KP.RU