2019-02-12T04:37:58+03:00
Политика

Россия созывает Совбез ООН в связи с годовщиной Минских соглашений

Заседание состоится во вторник в 18.00 мск
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Заседание Совета безопасности ООНЗаседание Совета безопасности ООНФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с четвертой годовщиной подписания Второго минского соглашения. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в социальных сетях.

По его данным, заседание Совбеза ООН состоится 12 февраля. Начало запланировано на 17:00 по киевскому времени (18:00 мск), передает Интерфакс.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений или Второе минское соглашение было согласовано на саммите в Минске 11—12 февраля 2015 года. В обсуждении документа принимали участие главы стран "нормандской четверки" - России, Германии, Франции и Украины, а также члены контактной группы, в которую вошли представители Москвы, Киева, ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик.

Второе соглашение включает 13 пунктов и предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, отвод тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности, а также мониторинг и верификацию ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжёлого вооружения с применением всех необходимых технических систем. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Соглашение было подписано представителями России, Украины и ОБСЕ. Со стороны ДНР и ЛНР подписи поставили Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Разговор в "нормандском формате" Путина, Меркель, Макрона и Порошенко длился почти три часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крымские татары попросили убрать из местных школ учебник по истории Крыма
Назван продукт, который резко увеличивает риск развития рака
SOS и 50-метровый флаг России: Жильцы сносимого в Сочи дома нарисовали на крыше сигнал бедствия
Орешкин посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях
Британскиие СМИ узнали об ухудшающемся здоровье Сергея Скрипаля
Москву ждет резкое похолодание
Премьер-министр Польши отказался от визита в Израиль из-за слов Нетаньяху о Холокосте
Британская полиция начала расследование по флагу на Солсберийском соборе
СМИ США рассказали о российском "убийце танков Abrams"
Курц заявил о хороших отношениях между Австрией и Россией
Российский посол рассказал, сколько памятников Красной армии снесли в Польше с 2014 года
В Москве на Преображенском рынке случился сильный пожар
В США не хотят, чтобы сирийские власти взяли под контроль северо-восток страны
Диетологи назвали продукты для избавления от глубинного жира на животе
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской нефтяной компании PDVSA
Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе Вашингтона
Дмитрий Медведев заявил, что должен быть оптимистом