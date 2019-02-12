Россия созывает Совбез ООН в связи с годовщиной Минских соглашений

12 Февр. 04:24 2019-02-12T04:37:58+03:00

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Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с четвертой годовщиной подписания Второго минского соглашения. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в социальных сетях.

По его данным, заседание Совбеза ООН состоится 12 февраля. Начало запланировано на 17:00 по киевскому времени (18:00 мск), передает Интерфакс.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений или Второе минское соглашение было согласовано на саммите в Минске 11—12 февраля 2015 года. В обсуждении документа принимали участие главы стран "нормандской четверки" - России, Германии, Франции и Украины, а также члены контактной группы, в которую вошли представители Москвы, Киева, ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик.

Второе соглашение включает 13 пунктов и предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, отвод тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности, а также мониторинг и верификацию ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжёлого вооружения с применением всех необходимых технических систем. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Соглашение было подписано представителями России, Украины и ОБСЕ. Со стороны ДНР и ЛНР подписи поставили Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/614912" frameborder="0"></iframe> Разговор в "нормандском формате" Путина, Меркель, Макрона и Порошенко длился почти три часа.

ИСТОЧНИК KP.RU