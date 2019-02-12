Синдзо Абэ: Япония подпишет мирный договор с Россией после решения судьбы юга Курил
Официальный Токио подпишет мирный договор с Москвой, основываясь на решении вопроса о принадлежности всего юга Курильских островов и проведении линии границы между Россией и Японией. Такое заявление во вторник, 12 февраля, сделал премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ.
Он подчеркнул, что предметом переговоров по-прежнему остаются четыре острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи.
"В этой позиции нет никаких изменений", - заверил Абэ членов бюджетной палаты нижней палаты парламента.
Представители оппозиционной Конституционно-демократической партии высказывают предположения, что Токио ведет переговоры лишь о передаче острова Шикотан и примыкающей к нему гряды мелких необитаемых островков. Представитель партии потребовал от премьер-министра Японии, что мирный договор с Россией будет подписан только после четкого пограничного размежевания.
"Мы намерены заключить мирный договор на основе определения линии границы", - подтвердил Синдзо Абэ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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