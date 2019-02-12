2019-02-12T06:35:25+03:00
Политика

Мэй может летом уйти в отставку, чтобы не пустить в кресло премьера Бориса Джонсона

Глава британского кабмина хочет иметь возможность влиять на выбор своего преемника
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер министр Великобритании Тереза Мэй этим летом, возможно, подаст в отставку сразу после заключения сделки по Brexit. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на членов кабинета министров.

По данным издания, министр внешней торговли королевства Лиам Фокс заявил, что уверен в решении Мэй подать в отставку этим летом.

"Она полна решимости обеспечить путь вслед за ней правильному человеку, ведь она вообще не будет иметь права голоса, если дело дойдет до того, что ее начнут вытеснять", - сказал Фокс, которого много лет считают доверенным лицом Мэй.

Его слова подтвердил и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк.

В редакции газеты считают, что Мэй собирается противится тому, чтобы кресло главы правительства после нее занял ее бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, который "громко хлопнул дверью", увольняясь со своего поста в прошлом году. Премьер полагает, что если она уйдет сразу после заключения выгодной сделки по Brexit, ее позиции укрепятся и она сможет повлиять на выбор своего преемника на посту главы правящей Консервативной партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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