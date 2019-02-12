В России могут возникнуть перебои с импортной парфюмерией

12 Февр. 07:40 2019-02-12T07:40:48+03:00

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В Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) опасаются, что к концу года, когда возникнет пик предновогодних продаж, могут случиться перебои с продукцией. Ассортимент импортной парфюмерии может сократиться на 10 процентов из-за новых правил маркировки продукции. С 1 декабря все производители должны маркировать свою продукцию, а пилотный проект в добровольном порядке будет запущен уже в марте.

Но до сих пор не ясно, как будут работать компании и готовы ли они к данной процедуре. Возникают вопросы и к маркировке цифровыми знаками за рубежом, так как нет официальных протоколов, которые позволят отправлять за границу криптозащитные марки.

Скорее всего, на упаковки будут наносить специальные знаки с цифровым криптокодом Data Matrix. Для этого на заводах должно появиться специальное оборудование и программное обеспечение к нему. Стоимость комплекта кусается – на одно предприятие уйдет порядка 30 миллионов рублей.

Конечно, крупные бренды, такие как Dior, Chanel и другие, не исчезнут с рынка, но, скорее всего, в начале работы системы обязательной маркировки возникнут серьезные проблемы с их поставками, — прогнозируют в РПКА.

Сегодня в России до 70% парфюмерии зарубежного производств.

Минпромторг подключился к ситуации и ведет активное взаимодействие с производителями и импортерами духов, туалетной воды. В текущем году должны появиться методические рекомендации для производителей, но пока это тоже планы, пишет газета «Известия».

Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 марта 2019 года специальные метки должны стоять на всех сигаретных пачках. С 1 июля 2019 года такими же метками обзаведутся обувные товары. А с 1 декабря 2019 года промаркируют духи, резиновые шины и покрышки, кожаную одежду, вязанные блузки, пальто, плащи и куртки, постельное белье и фотоаппараты.

ИСТОЧНИК KP.RU