2019-02-12T10:56:32+03:00
Политика

Первые 16 танков «Армата» войска получат до конца 2019 года

Модернизированный Т-14 вышел в серийное производство
Ася РОМАНЧУК
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Танки "Армата" поступят на вооружение уже в 2019 годуТанки "Армата" поступят на вооружение уже в 2019 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже до конца 2019 года войска получат первые 16 танков Т-14 «Армата». Модернизированная боевая машина вышла в серийное производство, а это значит, что еще пару лет и данными танками будут снабжены многие боевые подразделения страны.

Планируется, что несколько машин будут готовы к 9 мая, сначала они примут участие в параде ко Дню Победы, а потом будут распределены во воинским частям для проверки в условиях боевых задач.

Многие специалисты уже сейчас отмечают, что «Армата» превосходит все известные зарубежные аналоги, включая американский Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard 2.

Планируется, что помимо 12 «Армат» будет принято на вооружение четыре БРЭМ Т-16. Все машины распределят по разным климатическим зонам, чтобы проверить их боеспособность.

Отечественная машина считается на 25-30% более эффективной и живучей, чем все известные иностранные аналоги танки вероятных противников, на 25–30%.

Главное новшество танка — необитаемая башня. Конструкторы добились того, чтобы экипаж мог управлять оружием дистанционно, находясь в изолированной бронированной капсуле. На машину установили новый двигатель мощностью 1,5 тыс. л.с. Огневую мощь танка обеспечивает 125-миллиметровая пушка 2А82 — по техническому уровню она, как заявляют разработчиками, превосходит все существующие танковые орудия в 1,2 раза. Снаружи защищает «Армату» комплекс «Афганит», система улавливает все противотанковые снаряды, бомбы и ракеты и уничтожает их на расстоянии, пишет газета «Известия».

Т-14 – это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который является принципиально новой и полностью российской разработкой, не имеющих мировых аналогов.Госиспытания его начнутся в 2019 году.

Что скрывает Армата : начинка новейшего танка.Военный эксперт Виктор Мураховский в эксклюзивном интервью для телеканала Звезда рассказал, чем оборудован танк Армата , как он защищен и как управляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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