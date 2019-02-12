В МИД РФ рассказали, при каких условиях Россия снимет санкции с «Талибан»*
Если афганцы договорятся между собой и наступит национальное примирение, то логично напрашивается вывод о снятие санкций с талибов. Такое заявление сделал глава второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник, 12 февраля.
По словам дипломата, талибы, «уже являются частью афганской нации».
«Они афганцы, которые под флагом талибов действуют» - пояснил он.
При условии, что талибы будут «сохранять свою организацию как легальную политическую, то, конечно, они будут участвовать во всех процессах». В таком случае «наступит национальное примирение, ну конечно, все санкции с них (талибов) будут сняты». «Это логично напрашивающийся вывод», - добавил дипломат.
Напомним, что МИД РФ уже не раз сообщал о том, что Россия готова предоставить площадку для проведения прямых переговоров между властями Афганистана и движением «Талибан»*, представляющим вооруженную оппозицию.
*Запрещенная в РФ организация
ИСТОЧНИК KP.RU