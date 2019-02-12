2019-02-12T14:02:54+03:00
Политика

В МИД РФ рассказали, при каких условиях Россия снимет санкции с «Талибан»*

По словам российского дипломата, талибы уже являются частью афганской нации и им необходимо договориться между собой
Елена Гильманова
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В МИД РФ рассказали, при каких условиях Россия снимет санкции с «Талибан»В МИД РФ рассказали, при каких условиях Россия снимет санкции с «Талибан»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если афганцы договорятся между собой и наступит национальное примирение, то логично напрашивается вывод о снятие санкций с талибов. Такое заявление сделал глава второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник, 12 февраля.

По словам дипломата, талибы, «уже являются частью афганской нации».

«Они афганцы, которые под флагом талибов действуют» - пояснил он.

При условии, что талибы будут «сохранять свою организацию как легальную политическую, то, конечно, они будут участвовать во всех процессах». В таком случае «наступит национальное примирение, ну конечно, все санкции с них (талибов) будут сняты». «Это логично напрашивающийся вывод», - добавил дипломат.

Напомним, что МИД РФ уже не раз сообщал о том, что Россия готова предоставить площадку для проведения прямых переговоров между властями Афганистана и движением «Талибан»*, представляющим вооруженную оппозицию.

*Запрещенная в РФ организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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