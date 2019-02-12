2019-02-12T15:00:36+03:00
Политика

Оглашение послания Путина Федеральному Собранию пройдет не в Кремле

Георгиевский зал, где обычно проходит данное мероприятие. находится на ремонте
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию пройдет не в Кремле, а в другом месте, которое будет раскрыто позже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не будет в Кремле. Дело в том, что Большой Георгиевский зал на ремонте. Долгожданный ремонт, он скоро будет завершен. В этот раз не успеваем к посланию, поэтому будет в другом месте", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в настоящий момент все еще продолжает работа над текстом послания. Сам президент плотно занимается данным вопросом - фиксируются основные параметры документа и его направление.

Что касается использования мультимедийных технологий в ходе мероприятия, как это было в прошлом году, то, по словам Пескова, их наличие не является "самоцелью". Инфографика должна быть целесообразна, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этот раз послание Путина Федеральному Собранию будет оглашено в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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