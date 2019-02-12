Антон Алиханов: «Калининградская область получила из федерального бюджета более 2 млрд. руб. на ремонт дорог»

12 Февр. 18:40 2019-02-12T19:27:55+03:00

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В 2019 году проект «Безопасные и качественны дороги» стал национальным: в нем участвуют все регионы России. О том, как проект реализуется в самом западном регионе страны, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона стал гостем программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» побеседовав с ее ведущим - президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Калининградская область присоединилась к проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. По словам Антона Алиханова, эффект в регионе ощутили сразу: всего за год удалось снизить количество погибших в ДТП (167 человек в 2016 году, 127 –в 2017-м). Накануне чемпионата мира по футболу 2018 года были отремонтированы дороги в Калининграде, а также въездные трассы в областной центр. Сейчас, когда проект Безопасные и качественные дороги» стал национальным, география его действия была расширена до всего региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691236" frameborder="0"></iframe> 2 млрд. руб. из федерального бюджета получила Калининградская область на ремонт дорог.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда». Ведущие - Наталья Агре и Антон Челышев.

- Мы занимались только городской агломерацией. По сути, западной частью региона. Сейчас в нацпроекте территория расширена до всего региона. И мы серьезно фокус смещаем на восток области, на региональные трассы, - рассказал Антон Алиханов. - В преддверии чемпионата мира по футболу нам очень помогла эта программа. И 2017-й, и первую половину 2018-го года мы успели много что сделать в Калининграде. Привели в порядок въездные трассы.

По словам Алиханова, в нацпроекте были учтены многие конкретные предложения, исходившие от Калининградской области.

Антон Алиханов с нашими радиоведущими Натальей Агре и Антоном ЧелышевымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Это возможность не только снимать верхний слой асфальта и просто класть новый, но и капитального ремонта, реконструкции. Мы включили тротуары. Странная ситуация, когда мы ремонтируем дорогу, но при этом тротуар в ямах и колдобинах. Расширение функционала по пешеходным переходам, светофорным комплексам и так далее, - рассказал глава региона.

Объемы финансирования позволяют выполнять все поставленные задачи в полном объеме и строить планы на будущее.

- Мы позитивно смотрим на этот проект. Объем финансирования существенно вырос. Раньше из федерального бюджета мы получали порядка 625 млн., сейчас это больше 2 млрд., - подчеркнул губернатор Калининградской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU