В США потребовали эксгумировать тело Майкла Джексона
Во вторник, 12 февраля, появилась информация о том, что в США потребовали эксгумировать тело короля поп-музыки Майкла Джексона.
По некоторым данным, просьбу об эксгумации для изъятия образцов ДНК певца и проведения экспертизы подали новые предполагаемые жертвы педофилии. Речь идет об 11 американцах, которые после выхода документального фильма о Джексоне в начале этого года заявили в полицию о том, что певец «домогался» их. «Есть по крайней мере 11 новых жертв, которые утверждают, что Джексон к ним приставал и даже изнасиловал, когда им было от семи до 14 лет - и этот список постоянно растет», - сказал источник Radar Online.
Между тем стоит отметить, что официальные власти и суд предпочитают пока на все эти обвинения не реагировать.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее семья Майкла Джексона раскритиковала новый документальный фильм о музыканте. Родные короля поп-музыки заявили, что новые обвинения в педофилии против него, это «публичное линчевание».
Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни. А ведь сегодня король поп-музыки мог бы отметить своё 60-летие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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