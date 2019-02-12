2019-02-12T23:13:06+03:00
Политика

Лавров предостерег Помпео от вмешательства в дела Венесуэлы

Во вторник глава МИД РФ пообщался по телефону с госсекретарем США [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. В частности, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, глава российского дипведомства предостерег Вашингтон от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и высказал готовность провести консультации по венесуэльской тематике «в русле принципов устава ООН».

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и намерение США ввести против РФ новые санкции из-за «дела Скрипалей». При этом Лавров предупредил Помпео о негативной роли новых ограничительных мер в отношении Москвы.

«Обменялись также мнениями о состоявшихся в последнее время контактах представителей МИД РФ и госдепартамента США по ситуации вокруг Корейского полуострова и с целью продвижения афганского урегулирования», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кстати, напомним о ситуации с Венесуэлой. Как сообщал сайт kp.ru, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может использовать военную силу для отстранения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что США собираются усилить поддержку «борьбы за демократию» в республике.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественная палата РФ попросит ОБСЕ дать оценку «синдрому RT» в США
Кудрин оценил ситуацию вокруг Майкла Калви как чрезвычайную для экономики
Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд
Основатель фонда Baring Vostok помещен в «Матросскую тишину»
МИД РФ: блокировка акантов RT - давления на неугодные Вашингтону СМИ
МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле
Санкт-Петербург стал самым популярным местом отдыха на 23 февраля
Завершился первый этап студенческой Олимпиады Open Doors
Страны ЕС достигли политического консенсуса по новым санкциям против России
Новак: Построено уже 700 километров «Северного потока - 2»
Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест
Эрдоган: Турция не поддастся на дешевые доводы и продолжит операцию в Сирии
Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%
В России задержано рыболовецкое судно из Южной Кореи
Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией
СК РФ напомнил о профессиональной этике журналиста
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до -16 градусов в ночь на 23 февраля
Российские ученые разработали механическую руку, способную поднимать мелкие предметы
Китай получит новые ракеты С-400 взамен попавших в шторм
УПЦ призвала ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на Украине
Косачев: образцовая русофобия министра обороны Британии может повредить его ментальному здоровью
Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года
Союз журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook
Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4
19 февраля Луна максимально подойдет к Земле
Лавров: США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках