Лавров предостерег Помпео от вмешательства в дела Венесуэлы

12 Февр. 23:04 2019-02-12T23:13:06+03:00

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Во вторник, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. В частности, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, глава российского дипведомства предостерег Вашингтон от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и высказал готовность провести консультации по венесуэльской тематике «в русле принципов устава ООН».

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и намерение США ввести против РФ новые санкции из-за «дела Скрипалей». При этом Лавров предупредил Помпео о негативной роли новых ограничительных мер в отношении Москвы.

«Обменялись также мнениями о состоявшихся в последнее время контактах представителей МИД РФ и госдепартамента США по ситуации вокруг Корейского полуострова и с целью продвижения афганского урегулирования», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кстати, напомним о ситуации с Венесуэлой. Как сообщал сайт kp.ru, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может использовать военную силу для отстранения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что США собираются усилить поддержку «борьбы за демократию» в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU