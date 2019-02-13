Аваков в США представил план «возвращения» Донбасса под контроль Киева
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ознакомил американцев со своим планом «возвращения» Донбасса под контроль Киева.
«В институте мира США провели круглый стол с участием авторитетных экспертов, членов парламента и госдепартамента США и международных организаций», - написал он на своей странице в Twitter.
Глава украинского полицейского ведомства отметил, что «откровенно» обсудил с «авторитетными экспертами» все «возможности и риски» плана возвращения мятежных донбасских регионов.
«Начало международного диалога – важнейший шаг на пути реализации нашего плана», - подытожил Арсен Аваков.
Как писал сайт kp.ru, ранее Киев предложил ООН модель миротворческой операции на Донбассе. Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.
КСТАТИ
Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются
Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).
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Украинский боевик призывает президента Украины окончить войну в Донбассе.ВСУ ТРЕБУЕТ МИРА - НЕТ ВОЙНЕ!!! #ВСУ #АТО #ДОНБАСС Участник АТО обратился ко всем сторонам конфликта на Донбассе. Читайте подробнее: http://rusvesna.su/news/1549307022 ВСУ против войны на донбасе, военнослужащие требуют исполнения мирных договоренностей и не хотят быть пушечным мясом олигархов, уничтожающих Украину и ее народ, Донбасс должен жить в мире, люди не должны погибать, а родители не должны хоронить своих детей! Россия и Украина не враги! Поддержать инициативу ребят можно морально, подписавшись на канал и распространив это видео! Поддержать канал финансово - Реквизиты: Карта Приватбанка 5168 7556 1682 8485 Мединский Александр Яндекс.Деньги 4100 1521 8165 636 Киви 380 099 115 22 96 PayPal nemedinsky@gmail.com Мои соц сети: Telegram : https://t.me/OpenUkraine Telegram chat : https://t.me/OpenUkrainePublic ВК : https://vk.com/nemedinsky Группа в ВК : https://vk.com/club47059027 Фб : https://www.facebook.com/nemedinsky Группа в Фб : https://www.facebook.com/openagencyukr Ок : https://ok.ru/profile/526041622327 Группа в Ок : https://ok.ru/group/58895781789751 Periscope: https://www.periscope.tv/OpenAgency Блог: http://medinsky.blogspot.com Сайт агенства : http://openagency.org : http://openukraine.info Подключайтесь к нам в живое общение, в онлайн режиме через мобильное приложение (рация) Zello для Android, IOS, Windows. Канал http://zello.com/OpenUkraine. Обсуждение увиденного с его создателями, а так же кому не безразлична политическая ситуация и жизнь в Украине и России и не только.
ИСТОЧНИК KP.RU
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