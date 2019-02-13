2019-02-13T01:07:25+03:00
Политика

Аваков в США представил план «возвращения» Донбасса под контроль Киева

Об этом глава МВД Украины рассказал в своём Twitter
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр внутренних дел Украины Арсен АваковМинистр внутренних дел Украины Арсен АваковФото: REUTERS
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ознакомил американцев со своим планом «возвращения» Донбасса под контроль Киева.

«В институте мира США провели круглый стол с участием авторитетных экспертов, членов парламента и госдепартамента США и международных организаций», - написал он на своей странице в Twitter.

Глава украинского полицейского ведомства отметил, что «откровенно» обсудил с «авторитетными экспертами» все «возможности и риски» плана возвращения мятежных донбасских регионов.

«Начало международного диалога – важнейший шаг на пути реализации нашего плана», - подытожил Арсен Аваков.

Как писал сайт kp.ru, ранее Киев предложил ООН модель миротворческой операции на Донбассе. Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

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Украинский боевик призывает президента Украины окончить войну в Донбассе.ВСУ ТРЕБУЕТ МИРА - НЕТ ВОЙНЕ!!! #ВСУ #АТО #ДОНБАСС Участник АТО обратился ко всем сторонам конфликта на Донбассе. Читайте подробнее: http://rusvesna.su/news/1549307022 ВСУ против войны на донбасе, военнослужащие требуют исполнения мирных договоренностей и не хотят быть пушечным мясом олигархов, уничтожающих Украину и ее народ, Донбасс должен жить в мире, люди не должны погибать, а родители не должны хоронить своих детей! Россия и Украина не враги! Поддержать инициативу ребят можно морально, подписавшись на канал и распространив это видео! Поддержать канал финансово - Реквизиты: Карта Приватбанка 5168 7556 1682 8485 Мединский Александр Яндекс.Деньги 4100 1521 8165 636 Киви 380 099 115 22 96 PayPal nemedinsky@gmail.com Мои соц сети: Telegram : https://t.me/OpenUkraine Telegram chat : https://t.me/OpenUkrainePublic ВК : https://vk.com/nemedinsky Группа в ВК : https://vk.com/club47059027 Фб : https://www.facebook.com/nemedinsky Группа в Фб : https://www.facebook.com/openagencyukr Ок : https://ok.ru/profile/526041622327 Группа в Ок : https://ok.ru/group/58895781789751 Periscope: https://www.periscope.tv/OpenAgency Блог: http://medinsky.blogspot.com Сайт агенства : http://openagency.org : http://openukraine.info Подключайтесь к нам в живое общение, в онлайн режиме через мобильное приложение (рация) Zello для Android, IOS, Windows. Канал http://zello.com/OpenUkraine. Обсуждение увиденного с его создателями, а так же кому не безразлична политическая ситуация и жизнь в Украине и России и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU

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