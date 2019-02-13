Погода в Москве на 13 февраля 2019 года будет ветреной
Погода в Москве на 13 февраля 2019 года будет ветреной. Потоки южного и северо-западного направлений разовьют скорость в районе 7-12 метров в секунду.
При этом температура воздуха в столице все еще остается плюсовой - 0..2 градуса. В целом в среду облачно, местами по городу возможны небольшие осадки, в частности, снег, мокрый снег и дождь. По области также ожидается гололедица. Атмосферное давление остановится на показателе 744 миллиметра ртутного столба.
Стоит отметить, что в ночь на четверг столбики термометров в Москве резко пойдут на спад. Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха может опуститься до -8..-6. После этого до самого конца недели термометры будут показывать только минусовую температуру.
Сайт kp.ru писал о том, что московских автомобилистов уже попросили не садиться за руль в эту среду в связи со сложными погодными условиями. Пешеходам также стоит соблюдать осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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