ЕС и Европарламент официально согласовали поправки к Газовой директиве

13 Февр. 07:30 2019-02-13T07:30:39+03:00

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Представители Совета ЕС и Европарламента согласовали новые правила функционирования газового рынка в пределах объединения. Теперь Газовая директива должна будет пройти окончательное утверждение. Ожидается, что этот процесс займет несколько месяцев.

Итоговый текст документа будет опубликован на всех языках стран-членов Евросоюза и одобрен ЕП и Советом ЕС. После этого государства должны будут в течение девяти месяцев изменить свои законодательства в соответствие с директивой.

"Новые правила гарантируют, что законы ЕС будут применяться ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в Европу, и что те, кто заинтересован в продаже газа на Запад, должны будут уважать европейское энергетическое право", - приводятся слова комиссара Ариаса Каньете на сайте Еврокомиссии.

Напомним, что изначально Газовая директива ЕС угрожала строительству газопровода "Северный поток - 2", однако сейчас реализации проекта ничего не угрожает. Во всяком случае, в этом уверена канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Сайт kp.ru писал о том, что 8 февраля Франция и Германия договорились относительно положений спорного документа. По итогам разговора было решено, что союз не будет блокировать строительство газопровода, но документ, регулирующий топливный рынок Европы, все равно будет принят.

ИСТОЧНИК KP.RU