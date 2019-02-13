Нетаньяху признал факт нанесения ударов по Сирии
Вооруженные сил Израиля действительно атаковали территорию Сирии в минувший понедельник, 11 февраля. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
По его словам, целью военных были некие иранские объекты.
"Израиль постоянно ведет работу по сдерживанию Ирана, в том числе - вчера [11 февраля]. Действуем против Ирана и его попыток закрепиться в регионе", - цитирует главу правительства израильское государственное радио Kan.
Сайт kp.ru писал о том, что речь идет об атаке, осуществленной по территории южной сирийской провинции Эль-Кунейтра. Израильские танки уничтожили больницу в одноименном административном центре региона и обстреляли обсерваторию в городе Джубата аль-Хашаб
К счастью, в результате таких агрессивных действий никто не пострадал. Нанесен лишь материальный ущерб.
Очевидцы сняли кадры удара израильских ВВС по Сирии.Сирийское агентство SANA сообщило, что израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по провинциям Хама и Тартус
ИСТОЧНИК KP.RU